Lantis roept actiegroepen op om juridische strijd te staken: “Want het is niet Oosterweel dat een probleem is voor de volksgezondheid”

Beveren Zoektocht naar nieuwe bestemming voor oude klompenma­ke­rij

Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft een bezoek gebracht aan de oude klompenmakerij in de Pastoor Steenssensstraat in Beveren. Het gebouw is beschermd als bouwkundig erfgoed maar verkeert momenteel in slechte staat.

11 oktober