Lantis kan schade en vertraging door PFAS-vervuiling beperken: “Tot eind oktober kunnen we nog verder met betonwerken”

Er is de voorbije maanden hard gewerkt op de Oosterweelwerf. Het brugdek van de hoogste fly-over, die de E17 met de E34 en de toekomstige Scheldetunnel verbindt, zal eind deze zomer klaar zijn. Begin 2023 kan er al verkeer over rijden. Intussen wordt ook volop verder gewerkt aan de nieuwe rijbanen tussen de Kennedytunnel en de E17. Ook die worden het voorjaar van 2023 in gebruik genomen.

Op schema

Tot nog toe heeft het hele Oosterweelproject nog geen grote vertragingen opgelopen. “We zitten nog altijd op schema maar we kunnen natuurlijk onze fasering niet blijven herschikken”, legt Hellemans uit. “We hebben ons nu vooral bezig gehouden met de betonwerken. We respecteren heel nauwgezet het arrest van de Raad van State en verwerken dus geen verontreinigde grond meer. Dit heeft de fasering natuurlijk flink overhoop gegooid. Dit kost ons zo’n 10 tot 15 miljoen euro. Dat is echter maar een peulschil tegenover de kost die er was geweest als de werken volledig waren stilgelegd.”

Volledig scherm Minister Lydia Peeters belooft dat de regering tegen eind oktober een nieuw rechtskader klaar zal hebben om de grondwerken te kunnen heropstarten. © Kristof Pieters

Met de huidige en geplande infrastructuurwerken zoals de nieuwe verkeerswisselaar Sint-Anna Linkeroever en de afwerking van de geluidswanden kan Lantis nog tijd rekken tot eind oktober. “Daarna hopen we een over voldoende rechtszekerheid te beschikken om terug een schop in de grond te kunnen steken.” Minister van openbare werken Lydia Peeters engageert zich met de Vlaamse regering om dat nieuw rechtskader tegen die tijd klaar te hebben. “Er is intussen al flink wat werk verzet door de administraties van verschillende departementen”, legt ze uit. “Dit rechtskader is er niet alleen belangrijk voor Oosterweel maar voor alle werven met grondverzet in Vlaanderen.”

Perspectief

Zowel de minister als Lantis benadrukken het belang van een groot maatschappelijk draagvlak. Men wil immers niet opnieuw in juridisch drijfzand terechtkomen. “Op dat vlak zien we gelukkig wel perspectief”, zegt Hellemans. “Er is intussen een saneringsovereenkomst met 3M afgesloten en we zitten samen met de burgergroepen, die met ons in deze rechtszaken verwikkeld zijn, in een bemiddelingsoverleg. Er is dus een bereidheid om de verschillende belangen met elkaar te proberen verzoenen.”

Volledig scherm Algemeen directeur Luc Hellemans en minister Lydia Peeters bezochten dinsdag de werf op Linkeroever. © Kristof Pieters

Volledig scherm Op de voorgrond de fiets- en ecotunnel Laarbeek, rechts de fly-over die de E17 verbindt met de E34 en de nieuwe Scheldetunnel. © flywel

