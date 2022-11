Kindervriend Sint-Maarten strooit met snoep tijdens rondgang te paard in dorp

Beveren Johan sluit na 43 jaar definitief de deuren van zijn Viscenter: “Drukker dan ooit want klanten willen nog snel hun diepvries vullen”

Johan’s Viscenter aan het Yzerhand in Beveren neemt zaterdag afscheid van de klanten. De zaak was 43 jaar lang een begrip, maar voor Johan De Bock (63) is het tijd om een stap terug te zetten. De voorbije dagen was het een overrompeling van klanten die afscheid komen nemen. “Maar ook om snel nog hun diepvries te vullen”, lacht hij. “Alleen al deze week is er 200 kilogram paling in ‘t groen over de toonbank gegaan.”

