Kapster Gilberte hangt na 45 jaar schaar aan de haak: “Maar het wordt moeilijk, zelfs op vakantie kon ik het niet laten om iedereen knipbeurt te geven”

ZwijndrechtGilberte Van Britsom (66) zal vandaag de allerlaatste klant ontvangen in haar salon aan Dorp West in Zwijndrecht. De voormalige Belgische kampioene haartooi heeft haar kennis en ervaring wel doorgegeven aan de volgende generatie. In totaal leidde ze maar liefst 39 stagiaires op. Die zijn zaterdag nog eens allemaal uitgenodigd op een groot afscheidsfeest.

Haarstudio Gilberte is al decennia lang een begrip in Zwijndrecht en daarbuiten. Zelf pakt ze niet zo graag uit met al haar titels maar Gilberte Van Britsom werd in 1982 Belgisch kampioen haartooi en vertegenwoordigde zelfs ons land op het wereldkampioenschap waar ze elfde werd op meer dan 150 deelnemers. “Haar opsteken is mijn grote specialiteit”, blikt ze terug. “Vandaag wordt dat bijna alleen nog gevraagd voor een speciale gelegenheid of feest. Maar ook voor een gewone knipbeurt moet het bij mij altijd tiptop in orde zijn. Er is altijd hulp in het salon maar elke klant moet toch ook nog even onder mijn handen gaan voor de afwerking.”

Volledig scherm In 1982 werd Gilberte Belgisch kampioen haartooi. © Kristof Pieters

Officieel is Gilberte al met pensioen maar het valt haar moeilijk om afscheid te nemen. “Ik had wel al wat afgebouwd tot drie openingsdagen per week. Normaal wou ik pas volgend jaar stoppen maar de energiefactuur heeft er jammer genoeg anders over beslist. Ik moest plots een voorschot betalen van 950 euro per maand. Dan hou je natuurlijk niks meer over.”

Stagiaires

Gilberte had met Marleen Sack 36 jaar lang een kapster aan haar zij maar er was ook altijd wel een stagiaire aanwezig in het salon. “In totaal zijn er maar liefst 39 meisjes de revue gepasseerd”, vervolgt ze. “Die zijn allemaal uitgenodigd voor een groot afscheidsfeest zaterdag.” Elske Van Bogaert was 42 jaar geleden de eerste stagiaire. “En ik kwam geregeld nog een handje helpen”, vertelt ze. “Ik heb altijd veel bewondering gehad voor Gilberte. Enkel bij de bevalling van haar kinderen was ze afwezig maar ik heb het salon nooit weten sluiten. Zelfs toen ze geopereerd was, stond ze de volgende dag al in het salon en werkte ze gewoon zittend op een kruk verder.”

Volledig scherm Gilberte met haar eerste en laatste stagiaire: Elske Van Bogaert en Shaumi Delaporte. © Kristof Pieters

Volgens haar zoon Philip en dochter Freya zal Gilberte het knippen toch niet kunnen laten. “Ze nam vroeger zelfs haar schaar mee op vakantie”, klinkt het lachend. “Dan zaten we op de camping en kwamen de andere vakantiegangers langs voor een knipbeurt.” Gilberte moet toegeven dat het inderdaad moeilijk zal worden. “Ik blijf daarom nog een tijdje mijn zelfstandig statuut houden”, verklapt ze. “Op die manier kan ik toch nog bij een aantal klantjes thuis langs gaan. Ik kan het inderdaad niet missen, zowel het werk als het sociaal contact. Maar het zal toch niet meer hetzelfde zijn als in het salon. Die gezellige sfeer die hier hangt is uniek.”

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm Toenmalig minister Tindemans reikt de trofee van het kampioenschap uit aan Gilberte. © Kristof Pieters

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.