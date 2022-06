Jenson studeert af aan basisschool Het Laar

Gent/Waasland Het Gent en Waasland van sportanker Stijn Vlaeminck, van authentie­ke kroegen tot varen op de Leie. “Ik zwerf de wereld rond, maar ik zou nergens anders willen wonen dan in Gent”

Sportjournalist Stijn Vlaeminck groeide op in Lokeren en woont intussen al meer dan de helft van zijn leven in Gent. Waar kunnen we hem vinden als hij geen verslag uitbrengt van een wielerklassieker of de sport in het VTM Nieuws presenteert? Stijn deelt voor ons zijn favoriete horecazaken, fietsroutes, shopadressen en natuurplekjes.

25 juni