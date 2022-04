Inwoners in een straal van 5 km rond 3M kunnen bloed laten testen op PFAS

Geen voorspelling van gezondheidseffecten

Het gehalte aan PFAS in het bloed wordt meten maar men kan evenwel niet voorspellen welke nadelige gezondheidseffecten er zijn of zullen komen. “Wel geeft het je zicht op je blootstelling aan PFAS en kan je extra motiveren om no regret-maatregelen goed op te volgen”, legt Moonen uit.

Inschrijven kan vanaf vandaag via de PFAS-website Vlaanderen . Doe dat liefst voor 1 juni 2022. Met één e-id kun je verschillende familieleden inschrijven. In de maand mei (vanaf dinsdag 2 mei t.e.m. 31 mei) helpt de gemeente inwoners telefonisch verder via 03/250 18 00. Voormalige inwoners kunnen zich op dit moment niet aanmelden. De gemeente blijft er bij de Vlaamse overheid wel voor ijveren ook hen te laten deelnemen.

Jongeren geboren in 2007 en 2008 die wonen in een omgeving van 5 kilometer rondom 3M worden gevraagd ook deel te nemen aan het humane-biomonitoringsonderzoek (HBM). Bij HBM-onderzoek worden naast PFAS in het bloed ook andere metingen uitgevoerd, zoals gezondheidsmetingen en metingen in huisstof, in de bodem van de tuin, in groenten uit de tuin en in eieren van eigen kippen.