INEOS gaat opgevangen CO2 opslaan in lege olievelden onder Noordzee

Project Greensand zal als eerste de volledige keten uittesten vanaf de afvang van CO2 tot en met het transport vanuit de haven van Antwerpen en de opslag ervan in lege olievelden onder de Noordzee voor de Deense kust. Het project moet aantonen dat het technisch mogelijk is om op een veilige manier CO2 ondergronds op te slaan. Dat gebeurt in zandsteenreservoir op 1.800 meter onder de zeebodem. De Siri-geul voor de Deense kust is bij uitstek geschikt voor het proefproject omdat de zeebodem zeer hard is en er vrijwel geen seismische activiteit in het gebied is.