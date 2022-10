Hoefijzersingel enkelrichting voor plaatsen veiligheidstrap E17

In Zwijndrecht en Burcht worden langs de E17 geluidsschermen geplaatst van 8,5 meter hoog. In geval van nood moeten de gebruikers van de snelweg zichzelf in veiligheid kunnen brengen. Daarom worden er in de geluidswand nooddeuren voorzien, samen met veiligheidstrappen tussen de snelweg en de omgeving. Ter hoogte van Burcht wordt zo’n trap geplaatst tussen de E17 en Hoefijzersingel. Om deze werken veilig te kunnen uitvoeren, wordt de Hoefijzersingel hier tijdelijk enkelrichting tussen de nieuwe tunnel aan afrit Zwijndrecht en Oh’Green. Verkeer komende van de afrit Zwijndrecht, de verbindingsweg of Pastoor Coplaan kan richting Antwerpsesteenweg de werken gewoon passeren. Voor verkeer vanuit de Antwerpsesteenweg is er een omleiding via de Kraaienhoflaan en Zwijndrechtsestraat. Deze werken worden uitgevoerd vanaf maandag 6 uur. Ten laatste woensdagochtend wordt de Hoefijzersingel terug volledig vrijgegeven.