Helft van omwonenden 3M-fabriek heeft te hoog PFOS-gehalte in het bloed

Slechts 1 op 10 deelnemers heeft een waarde waarbij geen gezondheidseffecten verwacht worden. Dit resultaat is volgens de onderzoekers een belangrijk signaal om actie te ondernemen om de blootstelling te beperken of te stoppen. “Het betekent echter niet dat er bij individuele deelnemers onmiddellijk gezondheidsschade zal optreden”, klinkt het.

Er is ook een duidelijk verband met de 3M-fabriek. Bewoners die dichter bij de fabriek wonen of al langer in het gebied, hebben hogere PFAS-gehaltes in het bloed.

Het verband met het eten van lokaal geteelde voeding is minder duidelijk. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat mensen die groenten en fruit uit de eigen tuin eten, ook vaak kippen hebben. “De resultaten van de eieren zijn zodanig sterk dat de impact van de andere producten daardoor mogelijk gemaskeerd wordt.”

Opmerkelijk is dat er ook hogere PFOS-waarden te vinden zijn bij personen die via hun beroep, hobby of opleiding in contact komen met bodemdeeltjes. Dat is een element dat de onderzoekers nog meer in detail gaan onderzoeken.