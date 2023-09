Havengemeenschap ontdekt Waaslandhaven per fiets tijdens tweede ‘Le Tour de Van Moer’

Nieuwe parkeerre­ge­ling in Antwerpen schreeuwt na maand al om bijsturing: “Vergunning zou ons 117.000 euro per jaar kosten”

“Pure discriminatie. Het recht op werken wordt ons afgenomen.” Rudi Van Lent, bekend glasinstallateur in Ekeren, staat klaar om de nieuwe parkeerregeling voor de Antwerpse binnenstad juridisch aan te vechten. Als het moet, tot bij de Raad van State. Eén groot bedrijf is hem al voorgegaan: De Lift uit Gent, dat in Antwerpen een filiaal heeft. Het stadsbestuur vindt het intussen nog te vroeg voor een evaluatie na één maand. Komen er bijsturingen in de loop van september?