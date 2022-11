Halfuur file op E17 richting Antwerpen door defect voertuig in Zwijndrecht

Regio Politie­korp­sen houden minuut stilte voor omgekomen collega

In heel het land is vrijdag een eerbetoon gebracht aan Thomas Monjoie, de politie-inspecteur die vorige week stierf bij een mesaanval tijdens zijn dienst in Schaarbeek. Ook in onze regio hielden politiekorpsen een minuut stilte op het moment dat de uitvaart begon.

18 november