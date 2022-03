Grondwerken Oosterweel mogen heropstarten: “Maar ook concrete acties om verdere verspreiding van PFAS-vervuiling te stoppen”

Zwijndrecht 37 landbouwbe­drij­ven vragen schadever­goe­ding aan voor gevolgen PFOS-vervuiling: “We hebben zelfs al aan stoppen gedacht”

In de omgeving van de 3M-fabriek in Zwijndrecht hebben 37 landbouwbedrijven een schadeclaim ingediend voor het omzetverlies dat ze lijden als gevolg van de PFOS-vervuiling. Fruitteler Frans Verhelst (52) is één van hen. “De verkoop via de groothandel is gekelderd. Ik betaal me blauw aan leidingwater om het fruit te spoelen en zelfs op de veiling kijkt men met argwaan naar onze oogst.”

24 februari