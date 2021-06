Grond rond E34 blijkt zwaar vervuild met kankerverwekkende stof die niet te saneren is: “Wat met de groenten uit onze tuin en de eieren van onze kippen?”

BORGERHOUT Bar Oost exclusief geopend voor vrijwilli­gers vaccindorp: “Nog heel de zomer goeie buren zijn”

1 juni 1 juni lijkt wel dag van de vaccinatievrijwilliger te zijn in Antwerpen. Nadat eerst Willy Sommers mooi weer kwam maken in het vaccinatiedorp op Spoor Oost, werden de vrijwilligers in de namiddag uitgenodigd voor een drankje in zomerbar Bar Oost, die ook op het terrein ligt. “Dat werd enorm geapprecieerd, we zullen ze nog dikwijls zien deze zomer.”