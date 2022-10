Groen roept gemeenteraadsleden individueel op om tegen fusie te stemmen: “Dit lijkt wel ‘Blind Getrouwd’ maar dan voor gemeenten en met een blanco cheque”

ZwijndrechtDe partij Groen Zwijndrecht blijft zich hevig verzetten tegen een fusie met Beveren en Kruibeke. Oppositiepartij N-VA gaat de komende gemeenteraad vragen om een principiële beslissing te nemen. Dit zorgt voor een vertrouwensbreuk in het college want CD&V is voorstander van een fusie.

Voor Groen is het duidelijk dat een fusie alleen maar in het nadeel kan zijn van de inwoners van Zwijndrecht en Burcht. De partij verwijst ook naar de bestuurskrachtanalyse. “Daarin staat letterlijk dat een fusie helemaal niet nodig is en dat Zwijndrecht een sterke eigen smoel heeft”, klinkt het. “Dat willen de fusiepartijen dus allemaal opgeven voor mogelijke, niet eens erg concrete ‘opportuniteiten’. Dit lijkt wel ‘Blind getrouwd’ voor gemeenten en dan ook nog eens met een blanco cheque. Als het niet zo’n bloedernstige gevolgen had, kon het nog grappig geweest zijn.”

Teleurgesteld in coalitiepartner

Burgemeester André Van de Vyver (Groen) heeft ook een duidelijk standpunt over een fusie: “Over mijn lijk!”, klinkt het fel. “Wij hebben met ons bestuur en personeel niet voor niks jaren gewerkt en overal een vuist gemaakt voor Zwijndrecht. Als deelgemeente van Beveren betekent ons dorp nog nauwelijks iets. We zijn vooral teleurgesteld in onze coalitiepartner CD&V. Wij voeren binnen de coalitie samen een goed beleid, maar dit is machtspolitiek die niet op feiten gebaseerd is.”

Oproep tot verzet

Het standpunt van Vooruit is nog niet bekend maar volgens Groen hebben N-VA en CD&V de steun nodig van Vlaams Belang om de fusiebeslissing gestemd te krijgen waardoor het cordon sanitaire doorbroken wordt. “N-VA en CD&V laten Zwijndrecht opslokken door Beveren, waar zij -toevallig of niet- electoraal sterk staan. We roepen daarom alle inwoners op om zich te verzetten tegen deze fusie en alle gemeenteraadsleden om individueel tegen deze fusie te stemmen.”

Enkel onderzoek

N-VA is niet onder de indruk van deze oproep. “We zien donderdag wel wie ons voorstel steunt, elke partij is vrij zijn stemgedrag te bepalen want een fusiedossier staat niet in beleidsplan”, zegt fractievoorzitter Danny Van Hove. “Groen gaat echter voorbij aan de inhoud van dit agendapunt. Dit is een beslissing om diepgaand studiewerk te doen maar nog geen beslissing tot fusie. De beslissing moet pas volgend jaar worden genomen. Nu niets doen betekent in feite dat we trein laten passeren en dus zouden beslissen om niet te fuseren. Het is dus Groen dat zonder verder inhoudelijk onderzoek naar opportuniteiten en knelpunten en zelfs zonder de bevolking te raadplegen, een beslissing wil forceren. Dat staat haaks op hun visie op inspraak, of is die enkel nodig wanneer het hen uitkomt?”

