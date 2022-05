Groen blijft gekant tegen fusiegesprekken: “Geen reden om nu al handdoek in de ring te gooien”

N-VA kan wel op de steun rekenen van de andere twee bestuurspartijen Vooruit en CD&V en de motie zal donderdagavond dan ook goedgekeurd worden met een wisselmeerderheid. Groen erkent dat Zwijndrecht vandaag voor financiële en organisatorische uitdagingen staat zoals zware infrastructuurwerken, een milieucrisis en een sluimerende problematiek van voorstedelijke (kans)armoede. “Maar fusiegesprekken opstarten is voorbarig en schept foute verwachtingen”, zegt burgemeester André Van de Vyver (Groen). “We verwachten vooral een aantal belangrijke nadelen voor de gemeente en haar inwoners. Een fusie kan alleen wanneer Zwijndrecht als zelfstandige gemeente niet meer de beste oplossing is voor onze inwoners. Eerder is er geen reden om de handdoek in de ring te gooien.”

Groen kiest er dan ook resoluut voor om de financiële uitdagingen zelf aan te pakken. “En dat volgens de gekende formule waarbij de zwaarste schouders de sterkste lasten dragen maar ook door prioriteiten te stellen en investeringen goed te faseren”, zegt Van de Vyver. “Daarnaast willen we ook blijven inzetten op schaalvergroting via samenwerkingsverbanden met zowel het Waasland als Antwerpen. Wij zijn niet tegen een objectief onderzoek. Juiste informatie is altijd nuttig. Vorige week heeft het college trouwens een onderzoek goedgekeurd naar de bestuurskracht van de gemeente. Maar een fusie is vandaag een brug te ver.”

De partij gelooft alleszins niet dat een fusiepartner de inwoners iets zal kunnen bieden dat evenwaardig is aan wat ze nu hebben. “In het onwaarschijnlijke scenario dat een buurgemeente kan garanderen dat onze mensen er niet op achteruit gaan, luisteren wij graag. Maar het is niet aan ons om initiatieven te nemen in die richting. Wij betreuren deze wisselmeerderheid, maar als er zo duidelijkheid komt over waar ieder partij voor staat, is het toch nog ergens nuttig geweest.”