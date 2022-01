Gezocht: getroffen boeren uit regio Zwijndrecht voor compensatie 3M

Landbouwers uit de regio Zwijndrecht mogen zich vanaf 24 januari melden om aanspraak te maken op een compensatie van 3M. Het gaat om centen voor extra investeringen, kosten en omzetverlies na de PFOS-vervuiling in hun buurt. Vlaams minister van Leefomgeving Zuhal Demir (N-VA) is niet onder de indruk: “Dit is een muizenstapje."

Al in september kondigde 3M aan dat het geld zou uittrekken voor landbouwers die schade hadden geleden onder de PFOS-vervuiling in de regio rond de fabriek. Het ging om 10 miljoen euro die moest dienen als “eerste betaling" in afwachting van een volwaardig steunplan. Vandaag laat Karl Vrancken, de PFAS-opdrachthouder van de Vlaamse Regering, weten dat de getroffen boeren zich kunnen melden vanaf 24 januari tot en met 14 februari.

Landbouwers kunnen hun dossier online indienen of via zittingsdagen die georganiseerd zullen worden door de landbouworganisaties. Het Departement Landbouw en Visserij zal hun dossier dan beoordelen en uitmaken of de boeren recht hebben op een compensatie. Tegen eind maart moeten alle getroffen landbouwers vergoed zijn.

Muizenstap

Let wel: dit is geen definitieve tegemoetkoming van 3M, zegt Karl Vrancken. “Dit mag niet gezien worden als een dading of andere vorm van schikking.” Met andere woorden: als landbouwers hierop ingaan, betekent dat niet dat ze zich later in een eventueel proces geen burgerlijke partij kunnen stellen. Toch is Vrancken tevreden met dit initiatief. “We hebben strenge maatregelen opgelegd in de regio Zwijndrecht”, zegt Vrancken. “Deze mensen hebben dat in hun portefeuille gevoeld. Ik ben dan ook blij dat we op initiatief van 3M en samen met de landbouworganisaties tot deze regeling zijn gekomen en deze landbouwers een tegemoetkoming kunnen voorstellen.”

Ook Vlaams minister van Leefomgeving Zuhal Demir (N-VA) is tevreden, maar benadrukt dat het hier over een eerste muizenstap gaat. “3M gaat nog sterk uit haar pijp moeten komen voor een integrale oplossing”, klinkt het. “Dat landbouwers uit de omgeving een correcte vergoeding moeten kunnen krijgen voor de schade die ze leden door 3M en dat de vervuiler daarvoor moet opdraaien, spreekt voor zich. Maar 3M zal nog met veel meer over de brug moeten komen voor de mensen.”

Ondertussen is de Vlaamse Overheid nog steeds in gesprek met de chemiereus na de ingebrekestelling die het in september naar alle bestuurders van 3M stuurde. Ook ligt een deel van de productie in de fabriek van Zwijndrecht nog steeds stil.

