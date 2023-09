Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Zwijndrecht vandaag

“Overheden zijn verbaasd dat er illegale raves bestaan?” Festival Kamping Kerosine vindt geen plek meer in Antwerpen

Wat in 2014 start als een klein vriendenfeestje om vliegtuigen te spotten aan de Antwerpse luchthaven, is in tien jaar tijd uitgegroeid tot het dagfestivalletje ‘Kamping Kerosine’ met meer dan duizend dansers. Elk jaar is dat volledig legaal gebeurd, met alle vergunningen. Maar dit jaar wordt Kamping Kerosine naar eigen zeggen tegengewerkt door politiek en ambtenarij. Het festival moet noodgedwongen wijken richting culturele hotspot Stormkop, vér weg van de luchthaven. “We hebben nooit grote problemen gekend, maar plots lijken we over dezelfde kam geschoren te worden als die illegale raves die zoveel aandacht trekken.”