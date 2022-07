Gemeente Zwijndrecht zet vraagtekens bij overeenkomst tussen 3M en Vlaamse Regering: “Veel te vroeg om rekensom nu al te maken”

“We waarderen de inspanningen die de minister levert maar vinden een nieuwe overeenkomst op zijn minst merkwaardig”, klinkt het. “Het bodemsaneringsproject is door OVAM nog niet eens goedgekeurd, laat staan voorgelegd aan de getroffen inwoners en de adviesinstanties. Dit laatste zal voor een eerste fase ten vroegste na de zomer gebeuren. Voor de tweede fase wordt het saneringsplan niet vroeger verwacht dan 1 december, maar 3M is tegen deze opdracht in beroep gegaan.”

“Als de minister nu al zegt wat het mag kosten, dan moeten we ons vragen stellen bij het nut van adviesverlening, inspraak van de getroffen bevolking en zelfs de beoordeling door de OVAM”, reageert waarnemend burgemeester Steven Vervaet (Groen).

Niet betrokken bij onderhandelingen

Aangezien de gemeente Zwijndrecht niet betrokken was bij de onderhandeling voor de overeenkomst, is zij er niet door gebonden. “Toch maken we ons zorgen”, vervolgt Vervaet. “Zo is niet duidelijk op basis waarvan de berekening werd gemaakt. Er moet nog flink onderhandeld worden.” Zo neemt de gemeente geen genoegen met bepaalde uitgangspunten die 3M naar voren heeft geschoven. Het gaat onder meer om het plan om 50 cm aanvulgrond te nemen en slechts 20 cm teelaarde. Ook bij het plaatsen van grasmatten worden vraagtekens gezet.

In de plaats daarvan vraagt de gemeente een correcte waardebepaling, maximaal behoud of herstel van bodemkwaliteit en beplanting. Ook wil men dat een tijdelijk of definitief waardeverlies gecompenseerd wordt. Verder moet er bij de timing geluisterd worden naar de getroffenen. “Dit alles samen zal aanzienlijk meer kosten dan momenteel begroot door 3M”, vreest Vervaet. “Wij begrijpen dat de Vlaamse Regering werk wil maken van de Oosterweelverbinding en waarderen de inspanningen die de minister doet voor de opkuis van de verontreiniging, maar hopen dat zij niet te voortvarend is geweest door nu al snel akkoorden te sluiten die achteraf de gemeente en zijn inwoners in de kou laten staan.”

Volledig scherm 3M executive vice-president John Banovetz en minister Zuhal Demir bereikten een akkoord over de kosten voor de sanering. © BELGA

