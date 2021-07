Gemeente Zwijndrecht legt Lantis voorwaarden op om Oosterweelwerken verder te zetten: “Dek alle grondvrachten steeds af”

Geen stockage van vervuilde grond

Daarnaast vraagt de gemeente om nu al te saneren waar mogelijk. “De infrastructuurwerken zijn een enige kans om PFOS-verontreiniging binnen de werfzone maximaal te verwijderen. Dit gebeurt vandaag slechts ten dele: er blijft echter nog veel PFOS-grond liggen die vroeg of laat verder kan doordringen naar diepere grondlagen en naar de omgeving.” Zwijndrecht is daarom geen voorstander van permanente stockage van verontreinigde grond die afgedekt wordt. “Er is altijd een risico dat de grond door uitloging de omgeving op korte of langere termijn kan verontreinigen. Zo’n risicogrond ligt nu reeds onder gerealiseerde infrastructuur. Dit is een realiteit die we helaas zullen moeten aanvaarden”, klinkt het.