Gemeente organiseert eigen bewonersvergadering rond overeenkomst tussen regering en 3M

Met de ondertekening van de saneringsovereenkomst van de Vlaamse overheid met 3M is er deze week een nieuwe een belangrijke stap gezet in het PFAS-verhaal. Sinds midden juni is ook een beperkt deel van de 3M-fabriek terug opgestart. Bij de inwoners zijn hierover nog heel wat vragen. Om een en ander toe te lichten en vragen te beantwoorden, organiseert de gemeente in samenwerking met opdrachthouder Karl Vrancken een bewonersvergadering op woensdag 13 juli om 20 uur in sporthal Den Draver in Zwijndrecht.