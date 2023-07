Gemaskerde gangsters stelen snelste SUV ooit: “Als ze hem maar niet voor een overval gebruiken...”

“Hij accelereert sneller dan een Porsche of Ferrari.” Twee gemaskerde dieven hebben zondagnacht ingebroken bij Veraco, een verdeler van Amerikaanse wagens in Zwijndrecht. Ze stalen een Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Topsnelheid: 290 kilometer per uur. “Een koper ging nét vandaag een voorschot komen betalen”, vertelt zaakvoerder Bert Verhelst, die uitlegt hoe de bijzondere inbraak is gebeurd én een beloning voor de gouden tip uitdeelt.

Het is de eerste keer in dertig jaar dat er bij Veraco, in de Lindenstraat in Zwijndrecht, wordt ingebroken. “Maar het is wel meteen één van de meest exclusieve wagens die ik ooit in portefeuille had”, zucht Verhelst. “Het gaat om een rode Jeep Grand Cherokee Trackhawk, de snelste SUV ooit gebouwd, met maar liefst 710 pk. Dit is een raket en hij accelereert sneller dan een Porsche of Ferrari. Er hangt dan ook een stevig prijskaartje van 94.000 euro aan vast. Een bedrag dat ik nu zelf mag ophoesten, want dit is niet gedekt door de verzekering. Ik had net een koper gevonden die uitgerekend maandag een voorschot kwam betalen…”

De gestolen wagen is een exclusieve Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

Gat in omheining

De diefstal was bijzonder professioneel en duidelijk goed voorbereid. “Alles is gefilmd door de bewakingscamera’s. De dieven wisten dat die er hingen. Ze kijken recht in de lens, maar zijn niet herkenbaar omdat ze gemaskerd waren.”

Op de beelden is te zien hoe eerst een auto een paar keer voorbijrijdt in de Lindenstraat. “Rond 2 uur wordt het voertuig geparkeerd en zien we hoe de twee een gat in de omheining maken. Ze nemen rustig de tijd en wachten af of er geen alarm in werking treedt. Daarna gaan ze verder naar het bureel op zoek naar de sleutels. De papieren van de auto hebben ze echter niet gevonden. Uiteindelijk maken ze een nieuw gat in de omheining waar ze met de Jeep door konden.”

De dieven knipten de draad van de omheining door om met de Jeep te kunnen wegrijden.

Volgens de zaakvoerder waren de dieven duidelijk goed voorbereid. “Wellicht heeft een online advertentie voor de wagen hun aandacht getrokken. Ze hebben echter niks aan het toeval overgelaten. Normaal is er een trackingsysteem in de wagen, maar dat hebben ze onklaar weten te maken. We hebben hier een conciërgewoning waar een vader met zijn zoon woont, maar ook die hebben jammer genoeg niks gemerkt van de diefstal. Het was die nacht dan ook hard aan het regenen en waaien.”



Verhelst loofde intussen een mooie beloning uit voor wie een gouden tip kan aanleveren. “Want met deze wagen kan je niet onopgemerkt buiten komen. Daarom vrezen we dat de Jeep intussen misschien al de grens over is of in een container zit om verscheept te worden. Zo niet duikt hij misschien binnenkort op nadat hij gebruikt werd om een overval te plegen.”

De oproep naar getuigen leverde wel al enkele bruikbare tips op. “Zo vernamen we dat er dezelfde nacht nummerplaten zijn gestolen hier in de buurt. Mogelijk hebben andere mensen de Jeep ook gespot en komen we ook iets meer te weten over de tweede vluchtwagen. De kans om het voertuig terug te zien, is niet bijzonder groot, maar hoop is er altijd.”

Alle tips zijn welkom via de Facebookpagina van Veraco.





