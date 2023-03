Geen overeenstemming in gemeenteraad over minimumopkomst bij volksraadpleging over fusie

Internatio­naal geprezen George Mi­chael-tribute komt naar Antwerpen

Na het Kursaal in Oostende komt de erg gerenommeerde hommage aan George Michael ‘The Edge of Heave Tour’ dit najaar naar Play Zuid in Antwerpen. De Wham!-zanger met wereldhits als ‘Careless Whisper’, ‘Faith’ en ‘Last Christmas’ wordt tot leven gewekt in een totaalbeleving met look-a-like en volledige liveband.