Geefwinkel Feniks organiseert nieuwjaarsfeest met wereldkeuken voor mensen in armoede

BurchtVrijwilligers van de geefwinkel Feniks hebben zaterdag voor de tweede maal een feestdiner georganiseerd voor mensen in armoede. Zo’n 130 mensen van de meest uiteenlopende nationaliteiten schoven aan voor een multicultureel buffet in de lokalen van basisschool Sint-Martinus.

De geefwinkel werd acht jaar geleden opgericht door een groep vrijwilligers en is ondergebracht in het vroegere rusthuis Herleving in Burcht. “Drie jaar geleden hebben wij voor de eerste keer een kerstfeest georganiseerd voor onze doelgroep; mensen in armoede”, vertelt bezieler Ingrid Pierré. “Jammer genoeg strooide corona de voorbije jaren roet in het eten voor een vervolg maar nu zijn we opnieuw voluit kunnen gaan.”

Zo’n 130 mensen schreven zich in voor het nieuwjaarsfeeest. Dat stak dit keer in een nieuw kleedje. Er is een brede diversiteit aan culturen bij onze cliënten en daarom kozen we voor een wereldkeuken. We zijn hiervoor niet gaan aankloppen bij een traiteur maar cliënten zelf boden aan om een specialiteit klaar te maken uit hun land van herkomst. We moesten niet lang zoeken naar vrijwilligers. Ze zijn enorm dankbaar dat ze eindelijk eens iets kunnen terugdoen. We hebben de aankoop van het eten uiteraard wel zelf gefinancierd.”

Volledig scherm © Kristof Pieters

Voor de eerste keer kon Feniks ook gebruik maken van de Sint-Martinusschool. “En dat is met veel plezier dat we voor zo’n mooi initiatief onze accommodatie afstaan”, zegt directeur Wim Van Ranst. Ook de plaatselijke bakkers sprongen mee op de kar. Zij zorgden voor het dessertenbuffet. Dankzij sponsoring ging er bovendien niemand met lege handen naar huis. Voor iedereen was er nog een mooi geschenk. “Maar het mooiste geschenk is toch het gevoel van samenhorigheid”, vindt Ingrid. “Onze cliënten ontmoeten elkaar in principe nooit. Hopelijk is dit feest het begin van een jaarlijkse traditie.”

Volledig scherm Ingrid Pierré tussen de © Kristof Pieters

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.