Fusie tussen Zwijndrecht, Beveren en Kruibeke in de maak? Wisselmeerderheid keurt onderzoek goed: “Maar definitieve beslissing volgt pas na referendum”

Zwijndrecht Groen roept gemeente­raads­le­den individu­eel op om tegen fusie te stemmen: “Dit lijkt wel ‘Blind Getrouwd,’ maar dan voor gemeenten en met een blanco cheque”

De partij Groen Zwijndrecht blijft zich hevig verzetten tegen een fusie met Beveren en Kruibeke. Oppositiepartij N-VA gaat de komende gemeenteraad vragen om een principiële beslissing te nemen. Dit zorgt voor een vertrouwensbreuk in het college want CD&V is voorstander van een fusie.

25 oktober