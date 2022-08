Florist Stefan Van Berlo behaalt vijfde plaats op EK bloemschikken

WOMMELGEM/KRUIBEKE Warme kop vitaminen in plaats van pil slikken? Nieuw bedrijf Curocaps gelanceerd

“Waar je een pil wegslikt zonder verder over na te denken, neem je voor een lekkere, warme of koude drank vol vitamines en mineralen, de tijd.” Dat is het idee van het nieuwe bedrijf Curocaps uit Wommelgem. Curocaps geniet de steun van Vlaio en werd ontwikkeld door dokter Peter Aelbrecht.

15 augustus