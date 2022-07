Fietssnelweg F41 en Neerstraat worden opengesteld maar voorlopig wel enkel met onderlaag in asfalt

De fietssnelweg F41 biedt een vlotte verbinding tussen Zelzate en Zwijndrecht. Lantis is bezig om deze fietssnelweg verder door te trekken richting Antwerpen. In de toekomst zal de fietssnelweg ter hoogte van het knooppunt Sint-Anna Linkeroever aangesloten worden op het Ringfietspad.

De zes meter brede fietssnelweg tussen de Neerstraat en de E34 is intussen klaar. Ter hoogte van de bocht Neerstraat/Polderstraat komen de fietssnelweg en Neerstraat samen. Dit deel van de Neerstraat wordt opnieuw aangelegd en ingericht als fietsstraat. Volgens de planning zouden deze werken eind mei reeds afgerond zijn, maar door het arrest van de Raad van State heeft de afwerking vertraging opgelopen. Om de hinder van deze vertraging voor de buurtbewoners en de fietsers te beperken wordt de Neerstraat en fietssnelweg vanaf 15 juli tijdelijk al geopend. Er is wel enkel een onderlaag in asfalt. Op een later moment zal de Neerstraat en de fietssnelweg kortstondig terug moeten afgesloten worden om de toplaag en definitieve wegmarkeringen aan te brengen. De nieuwe fietsbrug over de E34 is ook vlot vanaf de F41 te bereiken. Ook de westelijke helling van en naar de fietsbrug wordt vanaf 15 juli opengesteld.