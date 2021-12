Familie Ronny (73) in rouw na dodelijk ongeval: “Hij heeft veel tegenslag in het leven overwonnen en genoot er daarom dubbel zo hard van”

BurchtDe bestuurder die woensdag om het leven is gekomen bij een frontale botsing in Burcht is de 73-jarige Ronny Barbier. De gewezen havenarbeider was met zijn hond gaan wandelen, maar werd op de terugweg vermoedelijk getroffen door een beroerte. Zijn familie reageert zwaar aangeslagen. “We verliezen een geweldige vader, grootvader en echtgenoot.”

Het dramatische ongeval gebeurde op de Koningin Astridlaan in Burcht. Ronny Barbier was naar dagelijkse gewoonte gaan wandelen met zijn hond en was met de auto op weg naar huis toen hij vermoedelijk getroffen werd door een beroerte. Hij verloor hierdoor de controle over het stuur en kwam frontaal in aanrijding met een lijnbus. Voor de 73-jarige ex-havenarbeider kon jammer genoeg geen hulp meer baten. Hij overleed ter plaatse.

Veel meegemaakt in het leven

Zijn familie reageert zwaar aangeslagen, maar kan enige troost vinden in het feit dat hij niet geleden heeft. “Mijn vader was een sterke man die al heel wat keren de dood te snel af is geweest”, vertelt zoon Marc. “Bij een zwaar ongeval op de dok heeft hij destijds zowat alles gebroken, maar hij overleefde het. Daarna volgde longkanker en werd een halve long weggenomen, maar hij vocht andermaal terug. Ook prostaatkanker kreeg hem niet klein. Tijdens zijn revalidatie aan de kust werd hij aangereden door een gocart met 62 hechtingen tot gevolg. Maar ook toen heeft hij de moed nooit laten zakken. En hij genoot daardoor nog meer van het leven. Het leek wel alsof onze pa onoverwinnelijk was.”

Verward bij vertrek

Niks wees er de voorbije dagen of weken op dat Ronny met hartproblemen kampte. “Maar na het ongeval hebben we wel vastgesteld dat pa toch al wat verward moest zijn geweest toen hij vertrok. Hij had namelijk geen portefeuille bij en hij was zelfs de leiband van de hond vergeten. We hebben even getwijfeld of we een autopsie zouden laten uitvoeren. Heeft de boosterprik voor een bloedklonter gezorgd? We weten het niet. Maar aan de uitkomst verandert het nu toch niks meer en we willen nu in de eerste plaats een waardige begrafenis.”

Passie voor wandelen en fotografie

Ronny werkte zijn hele leven aan de haven, de laatste jaren als ceelbaas bij PSA. Ook in havenkringen, waar hij nog steeds een bekend gezicht was, wordt aangeslagen gereageerd op zijn plotse dood. Sinds acht jaar was hij op pensioen en genoot hij van het leven met zijn echtgenote Jeannine. “Zijn grote passie was fotografie”, getuigt ze. “Hij had dure apparatuur maar kon ook prachtige plaatjes maken met zijn gsm. Ronny had nog maar net een nieuwe aangekocht voor een nog betere fotokwaliteit. De foto’s nam hij meestal op zijn dagelijkse wandelingen in de Burchtse Weel of het Galgenweel. Vier keer per dag trok hij er met de hond op uit. Daar genoot hij met volle teugen van.”

Steunbetuigingen

Marc en zijn moeder Jeannine bezochten donderdag de plaats van het ongeval. “We hebben er zijn bril en horloge nog teruggevonden. Dat was erg confronterend. Momenteel is het een rollercoaster van emoties. We trekken ons vooral op aan de vele steunbetuigingen en koesteren de vele mooie herinneringen.”

Een datum voor de uitvaartplechtigheid ligt nog niet vast.

Volledig scherm Ronny Barbier met zijn echtgenote Jeannine © rv

Volledig scherm Ronny Barbier met zoon Marc die in de voetsporen van zijn vader ook aan de haven aan de slag is gegaan. © rv