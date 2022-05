Familie Deleu viert tweede viergeslacht

Rupelmonde Nieuwe fase van werken in Geeraard de Cre­merstraat: kruispunt Kalver­straat gaat terug open

Maandag 9 mei gaan de werken in de Geeraard de Cremerstraat in Rupelmonde een nieuwe fase in. Het kruispunt met de Kalverstraat is dan terug open voor doorgaand verkeer.

6 mei