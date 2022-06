Eyebombing: Park & Ride krijgt paar ogen cadeau van kunstenaarsbende

Het gaat om een stunt binnen de street art stroming Eyebombing. Door op een object ogen te bevestigen in de vorm van stickers, googly eyes, ballonnen of in dit geval reusachtige spandoeken van 5 meter diameter, verandert een levenloos voorwerp in een soort personage. Wereldwijd zijn tientallen artiesten hiermee aan de slag. Wie er achter zit, daar hebben we het raden naar. Een grote boodschap is er ook niet. Vaak is het louter een injectie van positiviteit in de wereld.