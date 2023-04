Even testen hoeveel gewicht nieuwe brug kan dragen…

Duurzaam­heids­ini­ti­a­tief van Tomorrow­land organi­seert lezing in Bourla

Love Tomorrow, het duurzaamheidsinitiatief van Tomorrowland, organiseert op vrijdag 5 mei voor het eerst de Love Tomorrow Campus, een duurzaamheidsevent voor jongeren in de Bourlaschouwburg. Met Dorianne Aussems als één van de moderatoren en boeiende sprekers als Lieven Scheire wordt er tijdens het event nagedacht over hoe jongeren een positieve impact kunnen hebben op de wereld, maar ook over innovaties en uitdagingen rond duurzaamheid. De dag wordt afgesloten met een afterparty, Tomorrowland style.