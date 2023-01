Eugène (47) blaast bakkerij Vicky nieuw leven in: “Zo snel mogelijk Nederlands bijspijkeren om met klanten babbeltje te kunnen slaan”

ZwijndrechtDe bekende bakkerij Vicky in de Nachtegalenlaan in Zwijndrecht heeft na een hele tijd van leegstand de deuren heropend. Achter de toonbank staan geen Vicky meer maar wel de 47-jarige Eugène Rumjantsev. “Ik importeer koffie uit Brazilië en wat is daarbij meer geknipt dan een lekker gebakje?”

Bakkerij Vicky was decennialang een begrip in Zwijndrecht met vestigingen aan de Suikerdijkstraat en in de Nachtegalenlaan. Eugène koos dan ook bewust om deze naam te behouden. “Het was altijd al mijn droom een bakkerij te starten”, vertelt hij. “Ik ben afkomstig uit Brussel maar heb tien jaar in Antwerpen gewoond en heb veel vrienden in Beveren en Kruibeke. Het is via hen dat ik op dit pand ben gestoten. Omdat er niet zoveel bakkers meer zijn in het dorp, leek me het een geknipte locatie. Er zijn zelfs drie parkeerplaatsen vlak voor de deur.”

Braziliaanse koffie

Eugène heeft geen ervaring in de bakkerswereld maar baatte vroeger wel een winkel uit in het Brusselse. “Vorig jaar ben ik met het bedrijf Arpaccio gestart”, vervolgt hij. “We importeren hiermee Braziliaanse koffie die in Antwerpen gebrand wordt. We verkopen zowel ongemalen bonen voor koffieapparaten maar bieden het ook aan in de vorm van capsules voor Nespressomachines. De bakkerij is natuurlijk een geknipte manier om ook onze koffie aan de man te brengen. We beschikken over een ruime winkelruimte waar we tafeltjes kunnen plaatsen en we verkopen ook belegde broodjes.”

Warm onthaal in wijk

Het brood en de patisserie worden aangeleverd door bakkerij Wouters die in het Antwerpse heel wat vestigingen heeft. “Dat hebben we aangevuld met een ruime keuze aan charcuterie van vleesbedrijf Charles uit Sint-Niklaas. Het is nog wat aftoetsen wat de klanten verder verlangen. Er is nu al een ruim aanbod aan verschillende soorten brood maar als er bijvoorbeeld vraag is naar Turks brood ga ik dat eveneens voorzien. In de buurt is men alleszins erg blij dat er opnieuw een bakkerij is. De wijkbewoners hebben hun weg al snel gevonden maar ik mik ook op klanten die niet in deze buurt wonen. Ik heb al gezien dat er veel fietsers passeren. In de zomer wil ik daarom zeker ook een terras buiten zetten.”

Nederlands opfrissen

Het eerste werkpunt voor Eugène wordt het bijspijkeren van zijn kennis van Nederlands. “Ik ben Franstalig maar dat heeft me op geen enkel moment afgeschrikt om hier een zaak op te starten. Het is vooral een kwestie van mijn Nederlands terug op te frissen want het is intussen al meer tien jaar geleden dat ik van Antwerpen naar Brussel ben verhuisd. Ik kan me wel redden achter de toonbank maar een babbeltje slaan hoort er natuurlijk ook bij als je naar de bakker gaat.”

