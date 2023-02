Eerste rechtszaak tegen 3M in ons land: gezin uit Zwijndrecht wil chemiereus doen betalen

COLUMN. Ongeduld is wat Zuhal Demir drijft. Alles draait bij haar op anderhalve snelheid: haar platen, haar films, haar vaatwasser, haar brein

“Ongeduld is wat Zuhal Demir drijft”, stelt columnist Jan Segers vast. “Alles ten huize Demir draait op anderhalve snelheid. Haar films. Haar platen. Haar vaatwasser. Haar brein. Ooit zal ze tot het besef komen dat het leven mooier is op halve snelheid. Maar nu nog even niet, gelukkig.”

26 januari