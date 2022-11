Een van de grootste datalekken bij politie ooit: hacker gooit flitsboetes, nummerplaten en zelfs foto’s van mishandelde kinderen op straat

Beveren Vier minderjari­gen opgepakt na straatover­val­len: “Daders worden jonger en gepleegde feiten zwaarder”

De politie heeft vier minderjarigen geïdentificeerd en gearresteerd die deel uitmaken van een jonge criminele bende. Vorige maand pleegden ze twee straatovervallen op een half uur tijd. Eén minderjarige is intussen in een jeugdinstelling geplaatst. Korpschef Leo Mares is tevreden dat de zaak zo snel werd opgelost, maar stelt tegelijk wel vast dat het fenomeen van jeugdcriminaliteit lijkt toe te nemen.

21 november