Drie lichtgewonden na aanrijding op E34

Beveren/Kruibeke Waterbus wil fietsen verbieden op spitsboten: “Nog amper plaats om mensen te vervoeren”

Rederij Aqualiner wil dat op een aantal spitsboten van de Waterbus vanaf 1 september geen fietsen meer worden toegelaten. Het knelpunt is vooral de halte aan de Kallosluis waar heel wat havenarbeiders en personeel van Katoen Natie gebruik van maken. De Vlaamse overheid heeft intussen gevraagd om de beslissing terug in te trekken. Volgens Aqualiner is het echter kiezen tussen fietsen of mensen. Deze week is er een overleg gepland.

24 augustus