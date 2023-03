DEME werkt mee aan drijvend zonnepanelenpark op zee

Het grote voordeel van de nieuwe technologie is dat er grote volumes aan zonnepanelen op relatief korte tijdspanne gerealiseerd kunnen worden. Vier jaar geleden begonnen de partners, in samenwerking met de Universiteit Gent, met het onderzoek naar een drijvend systeem op zee. Na succesvolle testen in het labo wil men deze zomer ook een testinstallatie voor de Belgische kust lanceren. De federale regering keurde vorig jaar een budget van 2 miljoen euro goed om het demonstratieproject te realiseren.

De drijvende zonnepanelen kunnen volgens de initiatiefnemers perfect worden toegevoegd aan bestaande en toekomstige windmolenparken. “Wij geloven dat het combineren van zonne- en windenergie op zee geweldige mogelijkheden biedt voor de toekomst”, zegt DEME-topman Luc Vandenbulcke. Philippe Hutse, Director Offshore bij Jan De Nul Group, sluit zich daar volmondig bij aan. “Deze technologie heeft het potentieel om een cruciale rol te spelen bij het optimaal gebruik van de ruimte.”

Pioniersrol

Ook minister van Noordzee gelooft in de nieuwe technologie. “De Noordzee wordt de powerhouse van onze energie-onafhankelijkheid. Met deze federale regering investeren we in zonne-energie op zee”, laat hij optekenen.

“Deze drijvende zonnepanelen hebben het potentieel om 1GW extra groene stroom op te wekken in de eerste offshorezone. Met het demonstratieproject dat we in de zomer van 2023 te water laten in Oostende aan de Blue Accelerator, zullen onze bedrijven opnieuw in belangrijke mate een pioniersrol kunnen vervullen in de wereldwijde ontwikkeling van deze technologie en bijdragen tot een economische groei die gepaard gaat met de creatie van extra jobs.”

