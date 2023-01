David Torres beste Belg bij grootste bruidsfotografiewedstrijd van de Benelux

Over het gehele jaar 2022 hadden ruim 250 professionele bruidsfotografen meer dan 8000 foto’s ingestuurd. Deze werden beoordeeld door een onafhankelijke internationale jury, bestaande uit de beste huwelijksfotografen van over de gehele wereld. David Torres voelt zich vereerd dat hij een plek wist te veroveren tussen gerenommeerde topfotografen. “Zo’n award winnen is natuurlijk fantastisch, maar ik neem het wel met een korreltje zout hoor”, relativeert hij zelf. “Er lopen hier in België veel goede huwelijksfotografen rond maar je moet natuurlijk wel deelnemen om te kunnen winnen. Nittemin is het fantastisch dat mijn werk door een internationale jury bekroond wordt.”

De “Masters of Wedding Photography” bestaat al 9 jaar en is de belangrijkste wedstrijd voor bruidsfotografie in de Benelux. Elke drie maanden worden er awards uitgereikt aan de fotografen die de beste foto’s hebben ingestuurd. Aan het eind van het jaar wordt bekeken welke fotografen over het gehele jaar het best hebben gepresteerd. Bij de ‘Masters of Wedding Photography’ gaat het er dus niet om te winnen met 1 foto, maar om wie er de meeste awards wint gedurende het gehele jaar. “Het niveau in de Benelux is ongelooflijk hoog”, vindt Christiaan de Groot, mede-oprichting van de wedstrijd. “We zien dat er heel veel foto’s winnen die in een ‘journalistieke’ stijl vastgelegd zijn. Dit zijn echte spontane momenten die niet geposeerd zijn en het verhaal van de trouwdag vertellen. Daarnaast winnen er ook hele creatieve geposeerde foto’s waarin de fotograaf, soms met bijzondere flitstechnieken, alles op alles zet om unieke en intieme portretfoto’s te creëren.”