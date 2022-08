Chemiebedrijf 3M dient nieuw saneringsplan in

Volgens OVAM waren er te veel onduidelijkheden in het oorspronkelijke plan en was het onvoldoende uitgewerkt. Het chemiebedrijf had daarom beslist het voorstel in te trekken en te wijzigen. Het wordt nu in twee delen opgesplitst, waarvan het eerste deel tegen 31 juli aangepast moest worden en het tweede deel tegen 31 december. Nog later zal er een plan volgen voor een ruimere zone rond de fabriek in Zwijndrecht. Nu zal OVAM zich buigen over het eerste deel van het plan, dat dus effectief zondag werd ingediend.