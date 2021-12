Chauffeur komt om na frontale botsing met lijnbus

Beveren Candice van ‘Blind Getrouwd’ opent eigen boetiek: “Net verhuisd en nu terug pendelen, maar voor een droom moet je offers brengen”

Candice Martens, de 32-jarige roodharige ‘bom van Beveren’ uit de reeks ‘Blind Getrouwd’, is terug in haar geboortedorp. Niet omdat haar huwelijk met Marijn op de klippen is gelopen, maar wel omdat ze in Beveren een eigen kledingzaak heeft geopend. Voor ‘Fazenna by Candice’ zal ze dus toch terug moeten pendelen tussen Beveren en Binkom. “Maar dat offer breng ik met plezier om mijn droom waar te maken.” We gingen langs voor een gesprek en kennismaking met de zaak.

21 december