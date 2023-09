Burgerbeweging ‘Hart voor Zwijndrecht’: “Maak straatnamen bekend die moeten veranderen bij fusie”

Politie valt woning binnen in Deurne na melding van gewapend persoon: “Genoeg aanwijzin­gen om melding ernstig te nemen”

Buurtbewoners van de Lundenstraat in Deurne zijn zondagmiddag opgeschrikt door een opvallende politieaanwezigheid. Die had informatie ontvangen dat er zich mogelijk een gewapende persoon ophield in één van de woningen. Over de specifieke omstandigheden kan nog niet veel gezegd worden.