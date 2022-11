Burgemeester doet oproep om referendum voor fusie te vervroegen: “Anders leggen we onze gemeente bijna een jaar lam”

Het dossier heeft zijn sporen nagelaten in de coalitie. Burgemeester André Van de Vyver kwam er donderdagavond op terug en doet nu een oproep om begin 2023 al een volksbevraging te houden. “En dus niet te wachten tot september, het allerlaatste moment waarop het wettelijk mag”, zegt Van de Vyver. “De schade die we nu elke dag oplopen is gewoon te groot. Er wordt ons veel geld gevraagd voor een transitiemanager. Onze directeuren zullen worden overstelpt met extra werk, en kunnen daardoor hun gewone taken niet meer naar behoren uitvoeren. Deze fusie gijzelt onze gemeente, en dat kan de bedoeling niet geweest zijn. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat onze inwoners niet zitten te wachten op een fusie. Vooral op financieel vlak zou dat voor onze inwoners wel eens een zware dobber kunnen worden. Ik hoop dat we Zwijndrecht niet nog een jaar deels lam leggen voor een project dat bij de bevolking geen enkel aantoonbaar draagvlak heeft.”