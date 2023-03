Bouw van monumentale parkbrug in eindfase: “Dit is uniek staaltje architectuur: een overspanning van 60 meter en dat zonder middenpijlers”

Ter hoogte van het knooppunt Antwerpen-West krijgt de bouw van een monumentale parkbrug over de E17 langzaam vorm. Het complex oogt indrukwekkend en is samengesteld uit 750 ton staal en 3.500 m3 beton. De brug zorgt ervoor dat zowel mens als dier veilig de snelweg kunnen oversteken.

De parkbrug wordt gebouwd tussen het Burchtse Weel en het toekomstige Katwilgbos. Deze brug biedt vlakbij de Kennedytunnel een veilige en comfortabele oversteek van de R1 (E17) voor fietsers en voetgangers. Het Ringfietspad wordt via deze brug over de snelweg getrokken tot aan de Charles de Costerlaan en de toekomstige Scheldetunnel. Het grootste deel van deze brug is echter voorzien als ecologische oversteek. Door een netwerk van ecoducten en -tunnels worden het Vlietbos, Het Rot, Blokkersdijk, het Sint-Annabos en het toekomstige Katwilgbos één groot aaneengesloten gebied. Dankzij deze parkbrug wordt hier ook het Burchtse Weel op aangesloten.

Technisch huzarenstukje

De bouw van de monumentale brug is een technisch huzarenstukje. Momenteel is men volop bezig met het aanbrengen van de stalen wapening die voor de stevigheid van de brug moet zorgen. Wanneer het staal op zijn plaats zit, kan men het beton storten. De cijfers ogen alvast even indrukwekkend als het bouwwerk. In totaal is er maar liefst 750 ton staal en 3.500 m3 beton nodig. Op het hoogste punt van de brug bevindt men zich 10,5 meter boven de snelweg. De betonnen ‘schelp’ is 0,8 tot 2,3 meter dik en 60 meter lang.

Volledig scherm Simulatie van de toekomstige parkbrug © Lantis

Gerlinde Dhondt, woordvoerster bij Lantis, gaf tijdens een webinar toelichting bij de werken. “Het bijzondere aan het ontwerp is dat er één grote overspanning wordt gemaakt zonder middenpijlers zoals bij een klassieke brug”, legt ze uit. “Om dat mogelijk te maken zitten er heel wat funderingspalen in de voet van de brug. Binnen dit en 100 jaar zakt de brug 30 centimeter maar dat is normaal. In de boog is er daarom een extra bolling voorzien. Voor het plaatsen van de stelling is ook een aparte studie gemaakt. Als die wordt weggenomen zakt de brug meteen met 15 centimeter.”

In mei weg terug open

De aannemer zal volgende maand starten met de betonwerken. In april volgt dan een uithardingsperiode en tegen mei moet de brug klaar zijn. Het verkeer op de E17/R1 zal er tegen de zomer al onder door kunnen rijden. Zwakke weggebruikers die erover willen wandelen of fietsen moeten nog iets langer geduld hebben want de bovenkant van de brug moet nog een groene invulling krijgen. Tegen de zomer van 2024 moet alles klaar zijn.

Extra bos

De omgeving krijgt er dan meteen ook een nieuw natuurgebied bij: het Katwilgbos. “We leggen het nieuwe knooppunt Antwerpen-West namelijk heel wat compacter aan”, legt Gerlinde uit. “Daardoor komt er maar liefst 18ha aan ruimte vrij voor natuur, dat is het equivalent van 27 voetbalvelden.”

