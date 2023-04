Bloedonderzoek bevestigt hogere PFOS-waarden bij jongeren rond 3M

Bodemonder­zoek wijst uit: geen PFAS-verontrei­ni­ging vastge­steld aan Klokken­laan

Nadat er PFAS-vervuiling werd vastgesteld in de buurt van de 3M-fabriek in Zwijndrecht, bleek dat deze stof mogelijk ook aanwezig zou zijn op terreinen waar met blusschuim werd of wordt gewerkt. In Nijlen zou dit het geval zijn op het grasplein aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk aan de Klokkenlaan. Na bodemonderzoek blijkt dat er geen PFAS aanwezig is in de grond.