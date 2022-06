Birgit (38) ruilt foodtruck voor koffiebar: “Glutenvrij gebak? Dat is Menne Meug”

Zwijndrecht/HaasdonkIn de Statiestraat in Zwijndrecht heeft koffiebar Menne Meug de deuren geopend. Birgit Staes begon eind 2020 met een foodtruck toen ze merkte dat haar glutenvrij gebak bij veel mensen in de smaak viel. “De meeste van mijn klanten hebben geen glutenintolerantie maar vinden het gewoon lekkerder.”

Birgit Staes begon in de keuken te experimenteren nadat er bij haar dochter drie jaar geleden een zware glutenintolerantie was vastgesteld. “Ik merkte al snel dat er voor gebak en taarten voldoende alternatieven zijn zonder aan kwaliteit in te boeten”, vertelt ze. “Dat vonden ook andere mensen. Het begon met een vraag om enkele taarten te bakken voor privéfeestjes en het werd al snel een foodtruck waarmee ik om de twee weken op de markt van Haasdonk stond.”

Opleiding als barista

Nu tilt Birgit haar zaak Menne Meug naar een ander niveau. In de Statiestraat liet ze haar oog vallen op een leegstaande koffiebar. “Samen met mijn echtgenoot heb ik het interieur helemaal opgefrist. Het is een hele stap van de foodtruck naar een echte horecazaak. Vorig jaar heb ik een opleiding tot barista gevolgd. Het was daarna uitkijken naar een geschikte locatie. In Haasdonk is iets te weinig passage voor een echte koffiebar maar de Statiestraat is een echte winkelstraat. En mijn trouwe klanten uit Haasdonk gaan hier ongetwijfeld ook wel eens over de vloer komen.”

Geen gluten in de oven

Er komen nog steeds geen gluten in haar oven maar Birgit wil dat bewust niet als uithangbord gebruiken. “Het schrikt mensen mogelijk af. Maar wie het gebak geproefd heeft, zal geen verschil merken. Bij mijn foodtruck bestond meer dan 90% van mijn cliënteel uit mensen die gluten verteren.” Anders is het voor brood. Daar laat Birgit wel de keuze. “Want bij brood is er wel een smaakverschil mét of zonder gluten”, geeft ze toe.

Ontbijten kan ook met onder meer zelfgemaakte granola en voor de lunch zijn er naast een vaste kaart steeds suggesties en een dagsoep. “Ik werk zoveel mogelijk samen met lokale producenten”, vervolgt Birgit. “Zo komt ons ijs van Fijn Zoet uit Kruibeke en het appelsap van Lovi uit Beveren. Op bestelling kan men het glutenvrij gebak ook nog kopen voor thuis. Het is moeilijk te vinden en ik wil ook mijn oude klanten niet in de steek laten.”

Dochter als voorproever

Voorlopig is Menne Meug enkel geopend op vrijdag en zaterdag van 9 tot 17 uur. “Ik combineer dit nog met mijn oude job”, legt Birgit uit. “Als het aanslaat, kunnen de openingsuren later nog wel uitbreiden. Met 20 couverts binnen en 15 op het terras, is de zaak geknipt om op mijn eentje uit te baten met hulp van een fleximedewerker. Ik wil alleszins wel voldoende tijd overhouden om te bakken want ik serveer enkel huisgemaakte producten. Het meest succesvol zijn mijn chocoladetaarten en het gebak met mango en amandel. Mijn 14-jarige dochter is nog steeds voorproever en erg kritisch”, besluit ze lachend.

Twee jaar lang stond Birgit met haar foodtruck op de wekelijkse markt in Haasdonk.

