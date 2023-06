Bijna 300 jobs sneuvelen door sluiting Arlanxeo in Zwijndrecht

“Wij zullen de productie van butylrubber (voor de farmasector en banden van wagens, red.) op de site in Zwijndrecht definitief stopzetten”, meldt Arlanxeo in een persbericht. Die intentie werd bekendgemaakt op een bijzondere ondernemingsraad. Chemiebedrijf Arlanxeo is een dochter van het Saoedische staatsoliebedrijf Aramco. Een jaar geleden wilde het bedrijf al 70 banen schrappen in het kader van een herstructurering, maar dat worden er dus een pak meer.

In juni vorig jaar stonden al 200 arbeiders op tijdelijke werkloosheid bij Arlanxeo wegens de overcapaciteit op de markt en de hoge energieprijzen. Die situatie duurde zeker tot september. Arlanxeo liet vorig jaar optekenen dat men graag het concurrentievermogen van de vestiging in Zwijndrecht wilde verbeteren. “Als reactie op de uitdagende marktomstandigheden in de rubberindustrie moeten we herzieningen maken. Dit met oog op de duurzame toekomst van de site”, klonk het toen.

Herstructurering

Een “gericht kapitaalinvesteringsprogramma” en de daarbij horende herstructurering moesten, aldus Arlanxeo, een oplossing bieden. “De investering zal bovenop de jaarlijkse investering komen van meer dan 10 miljoen euro die wij al vele jaren op een continue basis uitvoeren”, aldus nog Arlanxeo vorig jaar.

Concreet wou het bedrijf een centrale controlekamer bouwen “om de efficiëntie te verbeteren die voldoet aan de wettelijke normen”. Daarnaast plande men de verdere modernisering en automatisering van de eindafwerking en het pakhuis.Arlanxeo produceert butyl, een synthetisch rubber dat autobanden luchtdicht maakt. De Saoedische olieproducent Aramco - het moederbedrijf - is het grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld.

“Het bedrijf heeft al lange tijd te maken met bikkelharde concurrentie die een groot en structureel onevenwicht tussen vraag en aanbod van butylrubber op de wereldmarkt teweegbrengt”, verdedigt CEO Donald Chen de beslissing. Of de directie al dan niet wat water bij de wijn wilde doen met betrekking tot de verkoopprijs, is onduidelijk. Mogelijk wilde men niet afwijken en verloor Arlanxeo zo klanten.

Activiteiten stoppen

“Naast dit overaanbod op de markt, blijft het bedrijf te maken hebben met torenhoge productiekosten”, aldus nog CEO Chen. “Ondanks de extra inspanningen om de site een boost te geven, de bijkomende kapitaalsinvesteringen en een reorganisatie van de activiteiten, zijn er geen perspectieven voor een heropstart en hebben we geen andere optie dan te stoppen.”

Het bedrijf zal nu een informatie- en consultatiefase houden met de sociale partners. “Indien het voornemen bevestigd wordt, zou dit kunnen betekenen dat de activiteiten later dit jaar stopgezet zouden worden”, meldt het bedrijf. “Het management engageert zich om al het mogelijke te doen om de getroffen medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden en te helpen aan een nieuwe job.” Nog volgens Chen zou er in het bovenstaande geval werk moeten worden gemaakt van een sociaal plan dat een erkenning zou zijn van de “waardevolle bijdrage aan het bedrijf door de werknemers”.

In de toekomst zal het bedrijf wel nog Butyl blijven produceren in Canada en Singapore. Vorig jaar was er bij de vakbonden heel wat kritiek op Arlanxeo. Het bedrijf kon toen profiteren van de Belgische sociale zekerheid en de tijdelijke werkloosheid, redeneerde men, terwijl het moederbedrijf recordwinsten behaalde.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.