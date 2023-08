Harde kern van Antwerp zet zich mee in om Geoffrey (35), die in coma ligt na geweld op de Gentse Feesten, te steunen

Collectief 86, de overkoepelende organisatie van de harde kern van Antwerp, heeft een actie op poten gezet om één van hun leden te steunen. Het gaat om Geoffrey Ibens (35), de Antwerpse ondernemer die sinds 21 juli in coma ligt na geweld op de Gentse Feesten. “Dat is onze filosofie. We zijn er voor elkaar, ook op moeilijke momenten zoals deze.”