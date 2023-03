Bestuurder gaat uit de bocht: brandweer moet inzittende uit wrak bevrijden

Chauffeur levensge­vaar­lijk gewond bij kop-staartbot­sing ter hoogte van Beverentun­nel

Een bestuurder is vrijdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval op de R2 in Kallo. Net voor de Beverentunnel in de richting van Stabroek reed de man aan hoge snelheid achteraan in op zijn voorligger.