Beruchte tafelschuimer Bart V. eet en drinkt zonder te betalen in Zwijndrecht: “Hij liet waardeloze ringen achter als onderpand”

Kennedytun­nel door werken afgesloten in beide richtingen

Net als vorige week zal de Kennedytunnel op de Antwerpse ring (R1) in de nacht van zaterdag op zondag worden afgesloten in beide richtingen voor werken. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De werken zijn nodig om enkele mankementen aan de hoogspanningsinstallatie definitief te verhelpen. In november vorig jaar werd al eens een tijdelijke herstelling uitgevoerd, maar die volstaat niet.