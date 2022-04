Berchin (26) wil 120.000 euro inzamelen voor weeskinderen met zijn digitale kunst: “Prijs fluctueert met die van de beurs”

Berchin Ahmed (26) zag het levenslicht in Bulgarije, verhuisde op z’n tien jaar naar Antwerpen waar hij op de Universiteit Antwerpen Architectuur studeerde en werkt nu als kok in het Restaurant Royal van zijn ouders in Zwijndrecht. Een klassiek migratieverhaal met een twist: enkele jaren geleden ontwikkelde hij een neus voor crypto, waar hij met zijn ambities nu de vruchten van plukt: “Die wereld is moeilijk uit te leggen”, weet hij. “Digitale kunst is kunst dat je in plaats van op papier met verschillende lagen in een programma zoals Photoshop of Illustrator met pixels of vectors maakt. Daarmee kan je je grenzen verleggen: je kan met dieptes werken en met lengten. Digitale kunst is aan zijn opmars bezig, al blijft het hier in Vlaanderen toch in beperktere kringen.”