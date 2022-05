BELOOFD IS BELOOFD. Wanneer komt de halte voor de waterbus? En in welke mate zal PFOS een rem zetten op toekomstige werken?

ZwijndrechtDe bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Zwijndrecht, een gemeente die nationaal in het nieuws kwam door de PFOS-vervuiling. Is er nog tijd overgebleven voor het invullen van de beloften van het bestuursakkoord? We gingen het voor u na.