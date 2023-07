Belgische toeristen bij Gardameer weer thuis dankzij VAB: “Nog duizenden voertuigen moeten terugkomen, dat zal weken duren”

Met twee grote reisbussen zijn de eerste Belgische toeristen naar huis gebracht die door hagelschade aan hun wagen de voorbije week vast kwamen te zitten in Noord-Italië. Op hun voertuigen moeten ze wellicht nog enkele weken wachten. De meeste toeristen moesten hun reis noodgedwongen onderbreken of inkorten, maar zijn vooral blij dat ze veilig en wel terug thuis zijn geraakt. “Dit is alleszins een vakantie die we niet snel gaan vergeten”, klinkt het.

Het noodweer in Noord-Italië zorgde maandagnacht vooral in de regio rond het Gardameer voor heel wat schade. Naast huizen en andere infrastructuur, werden duizenden wagens beschadigd door gigantische hagelbollen. Omdat de lokale autogarages overbevraagd zijn, zitten ook honderden Belgen vast op hun vakantiebestemming met gebarsten of gebroken autoruiten. Alleen al bij de VAB zijn er intussen al 234 dossiers geopend voor klanten die niet meer met de eigen wagen naar huis kunnen.

Volledig scherm Na een vermoeiende busreis van 14 uur werden de Belgische toeristen bij VAB getrakteerd op een ontbijt. © Kristof Pieters

110 Belgen die gedekt zijn tegen stormschade via hun auto- of reisbijstandsverzekering bij VAB werden intussen met twee bussen gerepatrieerd. De eerste groep kwam vrijdagavond toe, de tweede zaterdagochtend na een trip van 14 uur. Ze werden opgevangen bij het hoofdkantoor van VAB in Zwijndrecht, waar een ontbijt wachtte. Via partner Ambuce Rescue Team werden alle toeristen vervolgens met kleinere busjes, auto’s en zelfs ambulances naar huis gebracht.

Perte totale

De familie Buckinx uit Nieuwerkerken verbleef in een hotel aan het Gardameer. “We zaten veilig binnen toen het onweer losbarstte, maar onze auto had minder geluk”, vertelt vader Kris. “Van de acht ruiten zijn er vijf gesneuveld. De parking was één grote ravage, maar ook het hotel zelf was zwaar getroffen. We hebben pas de volgende dag alle schade kunnen overschouwen, al wisten we de avond van het onweer al dat het ernstig zou zijn.”

Volledig scherm Kris Buckinx met echtgenote Ann en dochter Kara zijn opgelucht terug thuis te zijn. © Kristof Pieters / rv

“Eén van de ijsballen deed een raam barsten van de hotelkamer waarin we sliepen. Normaal zouden we nog verder reizen naar Duitsland maar de wagen is ‘perte totale’. Niet alleen de ruiten zijn stuk maar het koetswerk is van voor tot achter ingedeukt door de impact van de hagelbollen. We zijn wel bijzonder goed opvangen door het hotel. Ook een pluim voor VAB want veel andere toeristen zitten nu nog altijd vast op hun vakantiebestemming.”

Mobilhome achtergelaten

Niet alleen auto’s maar ook mobilhomes sneuvelden onder het geweld van de hagelbollen. De familie Van Hove uit Bocholt moest niet alleen de camper maar ook hun fietsen en veel persoonlijke spullen achterlaten. “Het was de eerste keer dat we het Gardameer bezochten”, getuigt het gezin.

Volledig scherm De familie Van Hove uit Bocholt moest de mobilhome met heel wat persoonlijke spullen noodgedwongen achterlaten © Kristof Pieters

“We zaten op een camping toen het onweer losbarstte. Niet alleen de voorruit maar ook een dakraam sneuvelde waardoor we water binnen kregen. Nadien hebben we met ‘duct tape’ zoveel mogelijk alles dichtgemaakt. Op onze camping was er geen enkele toerist die geen schade had. De ravage was enorm. Ondanks alle ellende hebben we van de resterende vakantie nog het beste geprobeerd te maken.”

Veel solidariteit

Dat deden ook Koen Stoop en Inge Peeters uit Puurs-Sint-Amands. Ze verbleven met hun kinderen Lars, Amber en Emma in een vakantieflat aan het Gardameer. “Dat meer hebben we echter enkel de eerste dag bij aankomst gezien”, lacht het koppel.

Volledig scherm De familie Stoop bracht de resterende vakantie door aan het zwembad, want uitstapjes waren niet meer mogelijk. © Kristof Pieters

“Daarna zaten we vast en konden we enkel nog aan het zwembad liggen. Er was wel veel solidariteit bij de toeristen. Iedereen stak mee de handen uit de mouwen om glas te ruimen zodat de kinderen tenminste veilig konden spelen aan het zwembad. Normaal gezien hadden we heel wat uitstapjes gepland en zouden we ook nog verder reizen maar zonder auto is dat geen optie natuurlijk. Paniek is er nooit geweest. De kinderen zijn niet eens wakker geworden van het lawaai van de hagel. De grote schade hebben we pas de volgende dag vastgesteld. We zijn blij dat we thuis geraakt zijn. Gelukkig hebben we nog een tweede auto, want op onze andere wagen gaan we nog wel enkele weken moeten wachten.”

Auto’s volgen

Volgens Stijn Smets van VAB vertrekt maandag een eerste transport naar Italië om voertuigen op te halen. “Maar het grote probleem bij het repatriëren van beschadigde auto’s is het gebrek aan chauffeurs om met die transporten te rijden”, legt hij uit. “VAB heeft 234 dossiers maar bij onze zusterorganisaties uit omringende landen is dat een veelvoud. In totaal gaat het om duizenden voertuigen die gerepatrieerd moeten worden. Dat is een operatie die nog wel een aantal weken in beslag zal nemen.”

Volledig scherm De busjes. © Kristof Pieters

Volledig scherm Met minibusjes, auto's en zelfs ambulances werden alle gezinnen naar huis gebracht © Kristof Pieters

Volledig scherm De VAB en een bus. © Kristof Pieters

